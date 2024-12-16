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С вечера 15 декабря в Новосибирске ищут пропавшую девочку

Она одета в синий пуховик, такого же цвета штаны и ботинки, серую шапку.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирске разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девочку — вечером в воскресенье, 15 декабря 2024 года, она ушла из дома на улице Виталия Потылицына и к утру понедельника, 16 декабря 2024, не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Девочка 2015 года рождения. В день пропажи была одета в синий пуховик, такого же цвета болоневые штаны и ботинки, серую вязаную шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьницы, просят сообщать по телефонам полиции: 232−17−17, 266−02−02.