С вечера 15 декабря в Новосибирске ищут пропавшую девочку

В Новосибирске разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девочку — вечером в воскресенье, 15 декабря 2024 года, она ушла из дома на улице Виталия Потылицына и к утру понедельника, 16 декабря 2024, не вернулась.
Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
Девочка 2015 года рождения. В день пропажи была одета в синий пуховик, такого же цвета болоневые штаны и ботинки, серую вязаную шапку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьницы, просят сообщать по телефонам полиции: 232−17−17, 266−02−02.