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Две фуры столкнулись в Чановском районе Новосибирской области: один водитель погиб

Серьёзное ДТП с участием двух большегрузных автомобилей произошло на региональной трассе.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В пятницу, 15 декабря, около 15:25, в Чановском районе Новосибирской области произошло столкновение двух большегрузных автомобилей марки FAW. По предварительной информации, транспортные средства двигались навстречу друг другу.

В результате лобового столкновения водитель одного из автомобилей FAW, 51-летний мужчина, погиб на месте происшествия. Водитель второго автомобиля FAW, 65-летний мужчина, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося, чтобы определить причины ДТП. Движение на данном участке дороги было временно ограничено.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что жительница Новосибирска попала под колеса автомобиля на переходе.