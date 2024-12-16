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Бастрыкин потребовал доложить о расследовании ЧП с заражением чесоткой в Бурятии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования дела о массовом заболевании чесоткой в одном из интернатов Бурятии. Об этом говорится в Telegram-канале информационного центра СКР.

Источник: Агентство «Москва»

«Александр Иванович Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгения Вячеславовича Лагацкого доклад», — сказано в сообщении.

12 декабря управление Роспотребнадзора по Бурятии проинформировало о вспышке чесотки среди 48 постояльцев дома-интерната в поселке Читкан Баргузинского района. В ведомстве отметили, что болезнь распространилась из-за несоблюдения требований при заселении и поздней изоляции инфицированных. Управление организовало эпидрасследование.

СК
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