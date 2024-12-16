Суд в Москве арестовал женщину по обвинению в попытке сбыта почти 2 кг наркотиков

«31-летняя злоумышленница незаконно получила от неустановленного соучастника три свертка метилэфидрона общей массой более 1,9 кг, один из которых незаконно хранила в салоне автомобиля, а два других — в багажнике, с целью последующего незаконного сбыта более мелкими партиями. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемая не смогла, поскольку была задержана на территории АЗС на 21 км МКАД, а наркотическое средство было изъято из незаконного оборота», — говорится в сообщении.