Суд в Москве арестовал женщину по обвинению в попытке сбыта почти 2 кг наркотиков

«31-летняя злоумышленница незаконно получила от неустановленного соучастника три свертка метилэфидрона общей массой более 1,9 кг, один из которых незаконно хранила в салоне автомобиля, а два других — в багажнике, с целью последующего незаконного сбыта более мелкими партиями. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемая не смогла, поскольку была задержана на территории АЗС на 21 км МКАД, а наркотическое средство было изъято из незаконного оборота», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанной было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и с учетом позиции прокуратуры округа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также прокуратура контролирует привлечение обвиняемой к уголовной ответственности и установление ее соучастников.