Бывшего замглавы департамента Минобороны заподозрили в хищении 600 млн руб

Бывшего замглавы департамента военного имущества Минобороны Владимира Шишова подозревают в хищении более 600 млн руб., выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко.