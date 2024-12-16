Бывшего замглавы департамента Минобороны заподозрили в хищении 600 млн руб

По его словам, правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ задокументировали факт хищения, совершенного при участии руководителей коммерческих структур.
27 октября 2023 года Басманный суд Москвы арестовал Владимира Шишова. Кроме него, был арестован предприниматель Дмитрий Левченко, который является руководителем инвестиционной финансовой компании «РНГС капитал». Фирма специализируется на торговле топливом.
Владимир Шишов имеет классный чин действительного государственного советника третьего класса и ранее занимал должность заместителя руководителя Рослесхоза.