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В Мурманске задержали избивавшего случайных прохожих подростка

МУРМАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Полицейские установили и доставили в отдел полиции подростка, избивавшего случайных прохожих в Мурманске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет был выявлен ряд видеозаписей, на которых неизвестный наносит удары случайным прохожим. В ходе проведенных полицейскими мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался несовершеннолетний 2008 года рождения. Подросток был доставлен в отдел полиции и опрошен в присутствии законного представителя», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по всем видеозаписям, опубликованным в интернете, собраны материалы проверки и направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.