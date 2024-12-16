В Мурманске задержали избивавшего случайных прохожих подростка

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет был выявлен ряд видеозаписей, на которых неизвестный наносит удары случайным прохожим. В ходе проведенных полицейскими мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался несовершеннолетний 2008 года рождения. Подросток был доставлен в отдел полиции и опрошен в присутствии законного представителя», — говорится в сообщении.