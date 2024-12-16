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19 взрослых и трое детей пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю

С 9 по 15 декабря произошло 19 ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах Иркутска и района за прошедшую неделю произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, в авариях травмы получили 19 взрослых и три ребенка.

— С 9 по 15 декабря 2024 зафиксировали семь столкновений транспортных средств, шесть наездов на пешеходов, два съезда с дороги, два наезда на препятствие и два падения пассажира, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Произошло 19 аварий. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

Всего произошло 214 аварий, в которых повреждено 404 авто. Госавтоинспекторы призывают соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии легковой автомобиль провалился под лед, 34-летнего водителя спасти не удалось. Напомним, выезд и выход на лед в данный период смертельно опасен. Официально открытых переправ нет.