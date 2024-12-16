Бастрыкин запросил доклад по вопросу заражения чесоткой в интернате Бурятии

Массовое заражение чесоткой было зафиксировано в одном из интернатов в Республике Бурятия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, доклад предоставит руководитель управления СК РФ по региону Евгений Лагацкий. Сейчас уголовное дело расследуется компетентными службами.
Всего заражение настигло 48 постояльцев дома-интерната. Инцидент произошел в селе Чикан.
Предполагается, что причиной вспышки стало несоблюдение обязательных требований при допуске граждан в учреждение. Кроме того, не была обеспечена своевременная изоляция людей с признаками болезни.
Ранее Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту преступления в Крыму. Группа подростков жестоко избила сверстницу.