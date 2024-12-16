Житель Хабаровска украл ботинки у подростка в поезде

«В ходе предварительного следствия установлено, что перед прибытием поезда сообщением Хабаровск — Нерюнгри на станцию Аям подозреваемый увидел на столе чужой мобильный телефон, подключенный к зарядному устройству. Мужчина похитил гаджет и сразу же его отключил», — рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.