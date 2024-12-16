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Житель Хабаровска украл ботинки у подростка в поезде

Мужчину задержали по горячим следам.

Источник: Комсомольская правда

До пяти лет колонии ждет 52-летнего жителя Хабаровска за кражу в поезде. Ранее судимый мужчина обокрал несовершеннолетнего попутчика. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Следователи Нерюнгринского отдела полиции завели уголовное дело. Заявление поступило от жительницы Нерюнгри, у сына которой пропали ботинки и мобильный телефон. Подозреваемого задержали по горячим следам.

«В ходе предварительного следствия установлено, что перед прибытием поезда сообщением Хабаровск — Нерюнгри на станцию Аям подозреваемый увидел на столе чужой мобильный телефон, подключенный к зарядному устройству. Мужчина похитил гаджет и сразу же его отключил», — рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

Перед выходом из поезда мужчина заметил зимние ботинки на полу вагона, быстро переобулся в них, а свою обувь оставил в вагоне.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.