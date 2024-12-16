Экс-министр Абызов обжаловал приговор в кассационной инстанции

По данным следствия, в 2012—2018 годах обвиняемые похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности и получением дохода более 32,5 млрд рублей.