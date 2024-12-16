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Потолочная штукатурка обвалилась в коридоре больницы № 3 Иркутска

Во время ЧП никто из пациентов и персонала не пострадал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской городской клинической больнице № 3 в одном из коридоров обвалилась потолочная штукатурка. К счастью, никто из пациентов и медперсонала не пострадал. Как рассказали КП-Иркутск в Минздраве региона, чрезвычайное происшествие произошло днем 15 декабря.

— Во время осмотра помещения главный врач медучреждения Анатолий Кузнецов доложил министру здравоохранения Андрею Модестову, что во время ЧП дежурный хозяйственной смены оперативно обесточил данный блок, после уборки вновь подключил электроэнергию, — сообщили в пресс-службе министерства.

Сейчас отделение полностью функционирует. Планируется, что в течение недели проведут необходимые экспертные обследования, а также мероприятия по восстановлению части потолка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16-летняя девушка ушла из дома и пропала без вести в Иркутске.

здоровье