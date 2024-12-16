Последствия коммунальной аварии устраняют в Свердловском округе Иркутска

В Свердловском округе Иркутска произошла коммунальная авария на сетях горячего водоснабжения утром 16 декабря. Случилось все в районе дома № 275/8 на Лермонтова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, сейчас специалисты устраняют последствия и выясняют причины.