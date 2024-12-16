Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последствия коммунальной аварии устраняют в Свердловском округе Иркутска

Сейчас специалисты выясняют причину аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Свердловском округе Иркутска произошла коммунальная авария на сетях горячего водоснабжения утром 16 декабря. Случилось все в районе дома № 275/8 на Лермонтова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, сейчас специалисты устраняют последствия и выясняют причины.

Пресс-служба администрации города Иркутска.

Наряд ГАИ перекрывает участок автодороги.

— Управляющая компания направила необходимые силы для установления причины и последствий разлива воды. Проезжая часть будет очищена рабочими МУП «Иркутскавтодор» с привлечением спецтехники, проведут противогололедную обработку, — прокомментировали в комитете по управлению Свердловским округом.

Пресс-служба администрации города Иркутска.

Случилось все в районе дома № 275/8 на Лермонтова.

Сейчас наряд ГАИ перекрывает участок автодороги около дома № 275/8 и 275/2 по Лермонтова. Поток транспорта планируют пустить по Мелентьева с последующим выездом на Старо-Кузьмихинскую.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что потолочная штукатурка обвалилась в коридоре больницы № 3 Иркутска.