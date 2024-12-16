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Ушла и не вернулась: в Уфе исчезла 16-летняя Анастасия Вязова

В Уфе сутки назад пропала 16-летняя девушка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал подросток. По информации волонтеров поискового отряда «БаРС», речь идет о 16-летней Анастасии Вязовой.

Известно, что девушка ушла из дома накануне, 15 декабря, но домой так и не вернулась. Ночь самостоятельных поисков ничего не дали и ее родные обратились за помощью к волонтерам. В день пропажи была одета в бежевый короткий полушубок, черно-серые джинсы, черные замшевые полуботинки и черный шарф.

Приметы юной уфимки: рост 160 см, худощавого телосложения, голубые глаза, черные волосы.

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