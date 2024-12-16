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В Красноярске суд обязал вернуть зрителям деньги за перенесенный концерт Басты

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Суд в Красноярске обязал взыскать с организатора концерта Басты компании «Небо рекордс» 664 тыс. рублей за перенесенный концерт исполнителя. Деньги не были возвращены 31 зрителю, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«Суд обязал взыскать с ООО “Небо рекордс” 664 тыс. рублей за перенесенный концерт Басты. Управление Роспотребнадзора успешно защитило права и интересы 31 несостоявшегося зрителя Басты, которым не были возвращены деньги за перенесенный концерт», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, концерт был запланирован на июнь 2024 года, но был отложен на неопределенный срок. «Разочарованные поклонники столкнулись с трудностями при попытках вернуть деньги за билеты, что привело к волне обращений в наш адрес. В рамках работы по обращениям потребителям в досудебном порядке возвращено 543 624 рублей. Кроме того, управлением было подано исковое заявление в защиту прав 31 потребителя», — пояснили в Роспотребнадзоре.