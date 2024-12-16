В Красноярске суд обязал вернуть зрителям деньги за перенесенный концерт Басты

По данным ведомства, концерт был запланирован на июнь 2024 года, но был отложен на неопределенный срок. «Разочарованные поклонники столкнулись с трудностями при попытках вернуть деньги за билеты, что привело к волне обращений в наш адрес. В рамках работы по обращениям потребителям в досудебном порядке возвращено 543 624 рублей. Кроме того, управлением было подано исковое заявление в защиту прав 31 потребителя», — пояснили в Роспотребнадзоре.