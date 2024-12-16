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На Чукотке более 10 жилых домов остаются без отопления из-за аварии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 10 жилых домов остаются без отопления после коммунальной аварии в Билибино Чукотского автономного округа. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Источник: Freepik

«Накануне, 15 декабря, произошло ограничение подачи отопления в жилые дома в городе Билибино в связи с прорывом на магистральном трубопроводе. Спустя час после ограничений отопление в большинстве домов восстановлено. Однако еще 12 жилых домов остаются без отопления», — рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас сотрудники прокуратуры и полиции поквартирно обходят граждан для оказания им помощи. Сообщается, что прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о бесперебойном обеспечении теплом населения. Ход работ на магистрали и запуск отопления также контролирует надзорное ведомство. Кроме того, специалисты оценят перерасчет потребителям за ненадлежащее предоставление коммунальной услуги.