Пять человек погибли и 46 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю произошло 39 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, в авариях погибли пять человек, еще 46 получили травмы, среди них восемь несовершеннолетних. Также было повреждено 55 авто.
— В двух случаях водители управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения, шесть человек находились за рулем транспортного средства без водительских прав, еще шесть водителей оставили место ДТП, — рассказали в ведомстве.
46 человек получили травмы. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
С 9 по 15 декабря девять дорожно-транспортных происшествий произошли из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения, еще три — из-за несоблюдения очередности проезда. Четыре ДТП случились из-за выезда на встречку, два — из-за нарушения правил проезда пешеходного перехода.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 19 взрослых и трое детей пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю.