Пять человек погибли и 46 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю произошло 39 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, в авариях погибли пять человек, еще 46 получили травмы, среди них восемь несовершеннолетних. Также было повреждено 55 авто.