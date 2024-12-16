Экс-главу района в Якутии осудили за растрату и мошенничество

Установлено, что с декабря 2021 года подсудимый действовал в сговоре с руководителем подведомственного бюджетного учреждения. За счет средств фонда оплаты труда этого учреждения под видом выплаты премии экс-глава района присвоил более 2,8 млн рублей. Также он похитил денежные средства из бюджета района на сумму 590 тыс. рублей, заключив от имени администрации фиктивный муниципальный контракт. Кроме того, подсудимый организовал за счет средств фонда содействия социально-экономическому развитию Оймяконского района оплату работ по отсыпке территории на сумму свыше 1,6 млн рублей. Работы не выполнялись. При этом подсудимый имел в распоряжении банковскую карту, привязанную к счету коммерческой организации, и израсходовал похищенные средства в личных целях.