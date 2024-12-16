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Двоих жителей Приморья арестовали за похищение человека в Тавричанке

Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье двоих жителей Большого Камня заключили под стражу за похищение человека, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что 13 декабря фигуранты силой задержали 23-летнего потерпевшего в поселке Тавричанка Надеждинского района, поместили его в автомобиль Toyota Corona Premio и увезли в гаражный бокс на территории Большого Камня. Сотрудники правоохранительных органов оперативно освободили похищенного после получения сообщения от его супруги.

«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемых под стражу на два месяца», — сообщили в прокуратуре.

Расследование уголовного дела по статье 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору) находится под контролем прокуратуры.

Напомним, в Уссурийске двое мужчин похитили человека. Городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении одного из подозреваемых.