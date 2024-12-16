Двоих жителей Приморья арестовали за похищение человека в Тавричанке

В Приморье двоих жителей Большого Камня заключили под стражу за похищение человека, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.
Установлено, что 13 декабря фигуранты силой задержали 23-летнего потерпевшего в поселке Тавричанка Надеждинского района, поместили его в автомобиль Toyota Corona Premio и увезли в гаражный бокс на территории Большого Камня. Сотрудники правоохранительных органов оперативно освободили похищенного после получения сообщения от его супруги.
«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемых под стражу на два месяца», — сообщили в прокуратуре.
Расследование уголовного дела по статье 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору) находится под контролем прокуратуры.
Напомним, в Уссурийске двое мужчин похитили человека. Городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении одного из подозреваемых.