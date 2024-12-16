Двоих жителей Приморья арестовали за похищение человека в Тавричанке

Установлено, что 13 декабря фигуранты силой задержали 23-летнего потерпевшего в поселке Тавричанка Надеждинского района, поместили его в автомобиль Toyota Corona Premio и увезли в гаражный бокс на территории Большого Камня. Сотрудники правоохранительных органов оперативно освободили похищенного после получения сообщения от его супруги.