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10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора.

В Екатеринбурге вечером 15 декабря в дорожной аварии на улице Сулимова, 27, пострадал ребенок. По данным ГИБДД, на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, наехал 27-летний водитель автомашины Citroen Jumper. Мужчина выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

"Мальчик с различными травмами доставлен в детскую больницу, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Там отметили, что у пострадавшего школьника на одежде имелись световозвращающие элементы. Водитель — житель Екатеринбурга прошел медосвидетельствование на состояние опьянения, трезв.

Мужчину привлекли к административной ответственности за отсутствие техосмотра. По факту аварии проводится проверка.