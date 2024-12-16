10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вечером 15 декабря в дорожной аварии на улице Сулимова, 27, пострадал ребенок. По данным ГИБДД, на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, наехал 27-летний водитель автомашины Citroen Jumper. Мужчина выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.
"Мальчик с различными травмами доставлен в детскую больницу, — рассказали в городской Госавтоинспекции.
Там отметили, что у пострадавшего школьника на одежде имелись световозвращающие элементы. Водитель — житель Екатеринбурга прошел медосвидетельствование на состояние опьянения, трезв.
Мужчину привлекли к административной ответственности за отсутствие техосмотра. По факту аварии проводится проверка.