В Волгоградской области машина скорой помощи с пациентами попала в лобовое ДТП

В минувшее воскресенье, 15 декабря, в ходе эвакуации пострадавших в ДТП на трассе Сызрань — Волгоград машине скорой помощи не уступила дорогу легковушка. Экипаж при этом оповещал о своем движении спецсигналом. В результате произошло лобовое столкновение.
В момент аварии в салоне скорой помощи находились и медики, и пациенты. К счастью, никто не пострадал, так как все пассажиры были пристегнуты ремнями, сообщает ГБУЗ «КССМП».
На место была вызвана другая медицинская бригада, а эвакуация пациентов продолжилась.