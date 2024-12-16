Под Омском на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 15-летнего подростка

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля «Хонда», мужчина 1976 года рождения, двигаясь по ул. Российская в с. Азово, возле дома № 45, сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.