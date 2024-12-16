Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Омском на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 15-летнего подростка

ДТП произошло сегодня в 9 утра в селе Азово на улице Российской.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в 9:00 в дежурную часть ОМВД России по Азовскому району поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля «Хонда», мужчина 1976 года рождения, двигаясь по ул. Российская в с. Азово, возле дома № 45, сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал 15-летний юноша, он был доставлен в больницу. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.