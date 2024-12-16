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Маршрутка и автобус серьезно столкнулись в Могилеве

ДТП с маршруткой и автобусом случилось в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

Маршрутка и автобус серьезно столкнулись в Могилеве. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Говорится, что в воскресенье, 15 декабря, примерно в 16.00 на пересечении улицы Челюскинцев и Пушкинского проспекта случилось столкновение маршрутки, которая остановилась на желтый сигнал на перекрестке и автобуса, ехавшего следом. В УВД отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний пассажир маршрутного такси был доставлен в больницу.

ДТП с маршруткой и автобусом случилось в Могилеве. Фото: телеграм-канал УВД Могилевского облисполкома.

Тем временем два человека погибли на М1 при встречном столкновении BMW и Chevrolet.

Ранее мы писали, что девушки 14 и 17 лет погибли в страшном ДТП на трассе Орша-Горки.