Маршрутка и автобус серьезно столкнулись в Могилеве. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
Говорится, что в воскресенье, 15 декабря, примерно в 16.00 на пересечении улицы Челюскинцев и Пушкинского проспекта случилось столкновение маршрутки, которая остановилась на желтый сигнал на перекрестке и автобуса, ехавшего следом. В УВД отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний пассажир маршрутного такси был доставлен в больницу.
ДТП с маршруткой и автобусом случилось в Могилеве. Фото: телеграм-канал УВД Могилевского облисполкома.
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