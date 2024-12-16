Маршрутка и автобус серьезно столкнулись в Могилеве

Говорится, что в воскресенье, 15 декабря, примерно в 16.00 на пересечении улицы Челюскинцев и Пушкинского проспекта случилось столкновение маршрутки, которая остановилась на желтый сигнал на перекрестке и автобуса, ехавшего следом. В УВД отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний пассажир маршрутного такси был доставлен в больницу.