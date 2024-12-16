В Уфе ищут программиста на зарплату в 200 тысяч рублей

В Уфе работодатели нуждаются в 26 301 сотруднике. Особенно много вакансий опубликовали три крупных предприятия республики. На первом месте по кадровому голоду находится АО «УАПО». Там открыто 382 вакансии. Далее идет МУП УИТ Уфы (283) и ООО «Глобал Фуд Уфа» (245).
Одной из самых высокооплачиваемых вакансий является программист 1С. Ему готовы платить 200 тысяч рублей ежемесячно.
От 180 тысяч рублей начинается зарплата инженера по наладке и испытаниям. Топ-три предложений замыкает каменщик-облицовщик. Будущему работнику могут платить от 170 до 200 тысяч рублей.
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