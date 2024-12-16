Два моряка с танкера «Волгонефть 212» находятся в тяжелом состоянии

11 человек, пострадавших после крушения в Черном море танкера, поместили в городскую больницу Анапы. Из них двое — в тяжелом состоянии, девять членов экипажа находятся в состоянии средней тяжести.
При этом все пострадавшие передвигаются самостоятельно, видимых травм у них нет. У всех госпитализированных членов экипажа общее переохлаждение.
«Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация на постоянном контроле», — отметили в мэрии Анапы.
Напомним, из-за непогоды вечером 15 декабря приостановили эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть 239». При этом отмечается, что на судне имеется все необходимое для жизнеобеспечения, а силы и средства для оказания помощи находятся в готовности.
Мы писали, Михаил Мишустин по поручению президента России создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в акватории Черного моря.