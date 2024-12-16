Два моряка с танкера «Волгонефть 212» находятся в тяжелом состоянии

Напомним, из-за непогоды вечером 15 декабря приостановили эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть 239». При этом отмечается, что на судне имеется все необходимое для жизнеобеспечения, а силы и средства для оказания помощи находятся в готовности.