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Глава МЧС по НСО Орлов назвал причины пожара на складе в 5 000 м²

Пожар вспыхнул вечером 12 декабря на улице Тюменской, 4, к. 3.

Источник: Om1 Новосибирск

Крупный пожар на складе в Новосибирске, произошедший вечером 12 декабря, был вызван аварийным режимом работы электросети. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве региона.

Пожар вспыхнул на складе, расположенном на улице Тюменской, 4 к. 3. Огнём было охвачено 5 тысяч квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли более 110 человек, 38 единиц техники и два пожарных поезда. Огонь удалось локализовать и предотвратить его дальнейшее распространение на соседние здания. По словам Виктора Орлова, работы по разбору и проливу конструкций продолжаются.

«Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электрической сети в складском помещении», — отметил глава регионального МЧС.

По информации спасателей, из здания были эвакуированы два человека. Пострадавших в результате происшествия нет. Экстренные службы оперативно прибыли на место, но масштабы возгорания осложнили работу. Очевидцы сообщают, что над складом был виден густой дым, а огонь распространился очень быстро.

Здание, в котором произошло возгорание, относится к категории производственно-складских помещений. Специалисты отмечают, что в подобных местах электрические сети нередко подвергаются перегрузкам из-за большого количества оборудования и освещения. Аварийные режимы работы могут привести к короткому замыканию и возгоранию, особенно если система не была модернизирована или проверена вовремя.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств происшествия, специалисты проверяют техническое состояние электросетей и соблюдение норм пожарной безопасности на объекте.

Как подчеркнули в МЧС, ситуация находится под контролем, а угрозы для близлежащих зданий нет. Тем не менее специалисты напоминают владельцам промышленных и складских помещений о необходимости регулярного технического обслуживания оборудования и проверки электросетей.

Работы по разбору завалов и проливу конструкций на складе продолжаются. Причины и детали происшествия будут окончательно установлены после завершения проверки.

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