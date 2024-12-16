Глава МЧС по НСО Орлов назвал причины пожара на складе в 5 000 м²

Пожар вспыхнул на складе, расположенном на улице Тюменской, 4 к. 3. Огнём было охвачено 5 тысяч квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли более 110 человек, 38 единиц техники и два пожарных поезда. Огонь удалось локализовать и предотвратить его дальнейшее распространение на соседние здания. По словам Виктора Орлова, работы по разбору и проливу конструкций продолжаются.