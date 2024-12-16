В Новороссийске фура раздавила мужчину

Примерно в 17:55 65-летний водитель, сидя за рулем грузовика DAF с полуприцепом, двигался по улице Дзержинского. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора на улицу Куникова фура наехала на мужчину, чья личность не была установлена. Известно, что он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода при его наличии.



От полученных травм пострадавший скончался на месте. Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.