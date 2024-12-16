Росрыболовство оценит нанесенный крушением двух танкеров ущерб

Напомним, с танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 моряков. Информация о чрезвычайной ситуации в море начала поступать 15 декабря в районе обеда. Сначала СМИ сообщили о том, что от удара волны разломился на две части танкер «Волгонефть 212». Еще примерно через час появились данные о похожем происшествии с судном «Волгонефть 239».