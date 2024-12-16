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Росрыболовство оценит нанесенный крушением двух танкеров ущерб

Росрыболовство создало рабочую группу для мониторинга и анализа обстановки в Керченском проливе после крушения двух танкеров.

Росрыболовство оценит нанесенный крушением двух танкеров ущерб, сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Ведомственная рабочая группа проанализирует обстановку в Керченском проливе после ЧП, специалисты уже выехали на место. Отмечается, что для полного изучения потребуется разведка с воздуха и забор проб воды.

«После нормализации погоды и окончания ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, нанесенного водным биоресурсам», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Федеральное агентство по рыболовству будет действовать в контакте с рабочей группой правительства.

Напомним, с танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 моряков. Информация о чрезвычайной ситуации в море начала поступать 15 декабря в районе обеда. Сначала СМИ сообщили о том, что от удара волны разломился на две части танкер «Волгонефть 212». Еще примерно через час появились данные о похожем происшествии с судном «Волгонефть 239».

экология