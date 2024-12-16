Пожар в Челябинской области оставил без крова семью с двумя детьми

«Нужна срочно наша помощью семье Б., у них вчера сгорел дом. Это большая, дружная, прекрасная семья, но пришла беда в их дом, пожалуйста, кто сколько может на восстановление дома. Заранее благодарим всех неравнодушных людей, пусть Господь хранит Вас и Ваших близких», — говорится в тексте.