Пожар в Челябинской области оставил без крова семью с двумя детьми

В Катав-Ивановске Челябинской области семья с двумя детьми лишилась дома после пожара. Сообщение об этом появилось в сообществе «ЧП/Катав-Ивановск/Юрюзань/Авангард» в соцсети «ВКонтакте».
Пожар случился 13 декабря. Дом сгорел дотла.
«Нужна срочно наша помощью семье Б., у них вчера сгорел дом. Это большая, дружная, прекрасная семья, но пришла беда в их дом, пожалуйста, кто сколько может на восстановление дома. Заранее благодарим всех неравнодушных людей, пусть Господь хранит Вас и Ваших близких», — говорится в тексте.
У семьи двое детей — девочки 6 и 11 лет. Неравнодушные жители собирают одежду и обувь. «Девочки 6 лет размер 140, 11 лет размер 156. Женский размер 50, обувь размер 39 и мужской размер 52 и обувь 42−43 размеров», — написано в комментариях. Гуманитарные центры готовы оказать вещевую помощь.