Поврежденные танкеры в Керченском проливе перевозили почти 9 тысяч тонн мазута

Крушение двух танкеров произошло днем 15 декабря в Керченском проливе. По факту произошедшего следственный комитет Крыма возбудил два уголовных дела. Одно из них переквалифицировали на более тяжкий состав преступления из-за гибели моряка «Волгонефть 212». 11 человек экипажа доставили в городскую больницу Анапы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.