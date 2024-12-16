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Поврежденные танкеры в Керченском проливе перевозили почти 9 тысяч тонн мазута

Потерпевшие бедствие танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе перевозили почти 9 тыс. тонн мазута. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник: Коммерсантъ

На каждом из танкеров находилось примерно по 4,3 тыс. тонн топлива. Объем разлива нефтепродуктов сейчас устанавливают. Оба судна имеют серьезные повреждения, у одного из них волной оторвало носовую часть.

Крушение двух танкеров произошло днем 15 декабря в Керченском проливе. По факту произошедшего следственный комитет Крыма возбудил два уголовных дела. Одно из них переквалифицировали на более тяжкий состав преступления из-за гибели моряка «Волгонефть 212». 11 человек экипажа доставили в городскую больницу Анапы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.