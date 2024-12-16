При пожаре в частном доме Казани погиб мужчина — трагедия произошла на улице Билярской в Ново-Савиновском районе города.
Горел частный бревенчатый дом. Прибывшие по вызову пожарные вынесли из жилья 58-летнего мужчину без сознания и передали его медикам скорой помощи. Несмотря на усилия фельдшеров, пострадавший скончался, не приходя в сознание.
Пожар на площади 48 квадратных метров потушили. По предварительной версии, причина возгорания — в нарушении правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане на пожаре из-за шуруповерта погиб мужчина.