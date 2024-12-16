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При пожаре в частном доме Казани погиб мужчина

Трагедия произошла в Ново-Савиновском районе.

Источник: МЧС РФ

При пожаре в частном доме Казани погиб мужчина — трагедия произошла на улице Билярской в Ново-Савиновском районе города.

Горел частный бревенчатый дом. Прибывшие по вызову пожарные вынесли из жилья 58-летнего мужчину без сознания и передали его медикам скорой помощи. Несмотря на усилия фельдшеров, пострадавший скончался, не приходя в сознание.

Пожар на площади 48 квадратных метров потушили. По предварительной версии, причина возгорания — в нарушении правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на пожаре из-за шуруповерта погиб мужчина.

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