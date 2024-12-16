Мошенники похитили 12 миллионов у жителей Иркутской области за три дня

Мошенники за три дня похитили 12 миллионов рублей у девяти жителей Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД региона, самый распространенный способ обмана — звонок от «агента спецслужб».
Так 37-летний медицинский работник обратился в полицию с заявлением о хищении 2,3 миллиона рублей. Он рассказал, что в мессенджере ему позвонил агент спецслужб и сообщил о преступниках, пытающихся похитить с его счета деньги.
— Чтобы сохранить накопления, аферист предложил оформить «зеркальный кредит» и перевести деньги на «безопасный счет». Мужчина поверил и лишился крупной суммы. По такой же схеме обманули еще трех жителей региона, в общей сложности они отправили на счета аферистов 1,9 миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Еще одной жертвой стала преподаватель института. Она поверила «специалисту по пенсионному обеспечению», которая предложила переоформить пенсию. Мошенница сказала, что можно встать в «онлайн-очередь», но для этого нужно назвать код из смс-сообщений.
Немного погодя 53-летней женщине позвонил якобы специалист госуслуг и сообщил о взломе аккаунта. Он предложил перевести все накопления на «резервный счет», так жертва и лишилась 500 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 81-летняя женщина спасла дочь и внучку на пожаре в Нукутском районе.