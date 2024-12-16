В Екатеринбурге легковушка влетела в кофейный киоск

Напомним, вечером 15 декабря в Екатеринбурге на улице Сулимова фургон сбил десятилетнего мальчика, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Сообщается, что водитель ехал на запрещающий сигнал светофора. Ребенок госпитализирован в больницу для оказания помощи.