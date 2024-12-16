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В Екатеринбурге легковушка влетела в кофейный киоск

В Госавтоинспекции Екатеринбурга прокомментировали ДТП с машиной, протаранившей кофейный киоск.

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга утром 16 декабря произошла авария на перекрестке улиц Бажова и Малышева. Легковая иномарка врезалась в кофейный ларек, расположенный по адресу улица Бажова, 130 «б».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Судя по кадрам с места событий, предоставленным редакции читателем, они опрашивают очевидцев аварии. Информацию о дорожном инциденте подтвердили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

— ДТП без пострадавших. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, — сообщили «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции города.

Напомним, вечером 15 декабря в Екатеринбурге на улице Сулимова фургон сбил десятилетнего мальчика, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Сообщается, что водитель ехал на запрещающий сигнал светофора. Ребенок госпитализирован в больницу для оказания помощи.