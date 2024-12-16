26 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

Еще один крупный пожар случился в садовом товариществе «Рябинушка» под Первоуральском, где горели 4 садовых дома, легковой автомобиль и надворные постройки. Площадь пожара составила 265 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек. Чтобы потушить возгорание спасателям потребовалось почти два часа.