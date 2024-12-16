26 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 26 пожаров, почти 60% из которых произошли в жилом секторе.
Так, в Нижнем Тагиле накануне горел мусор в девятиэтажном жилом доме на площади 1 квадратный метр. Ликвидировать пожар удалось за пять минут. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
В Реже горела квартира на втором этаже в доме на улице Красноармейская, пострадавших нет.
Верхней Салде горела квартира на втором этаже пятиэтажки на улице Восточная, площадь пожара составила 6 «квадратов».
«Огнеборцы спасли одного человека и передали медикам. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки», — рассказали в свердловском МЧС.
В поселке Дружинино на территории частной пилорамы сгорело производственное помещение с оборудованием на площади 252 квадратных метра. Огонь потушили за 50 минут, пострадавших нет.
Еще один крупный пожар случился в садовом товариществе «Рябинушка» под Первоуральском, где горели 4 садовых дома, легковой автомобиль и надворные постройки. Площадь пожара составила 265 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек. Чтобы потушить возгорание спасателям потребовалось почти два часа.