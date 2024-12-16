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В небе над Башкирией одновременно взойдут Марс и Луна

Жители Башкирии смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии станут свидетелями необычного астрономического явления. На ночном небе 18 декабря взойдут Луна и Марс. Светила появятся на небосклоне практически одновременно.

Как рассказали в уфимском планетарии, Красная планета будет видна как яркая оранжевая звезда на востоке поздним вечером. Увидеть Марс можно немного выше горизонта в созвездии Рака, то есть чуть правее и выше спутника Земли. Марс взойдет после семи вечера.

Под утро Луна и Красная планета окажутся высоко над горизонтом на юге, заключили в планетарии.

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