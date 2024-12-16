Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем пожар уничтожил двухэтажный дом

Пострадавших нет.

Источник: АиФ Воронеж

15 декабря в микрорайоне Малышево произошел пожар в двухэтажном доме на улице Октябрьской, рассказали в воронежском главке МЧС.

По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, на место происшествия были направлены 18 спасателей и 5 единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило в 6:32 утра. Пожар был ликвидирован к 9:58. В результате пожара повреждены дом и хозяйственная постройка, общая площадь повреждений составила 350 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются в ходе расследования.

МЧС