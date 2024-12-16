Под Воронежем пожар уничтожил двухэтажный дом

15 декабря в микрорайоне Малышево произошел пожар в двухэтажном доме на улице Октябрьской, рассказали в воронежском главке МЧС.
По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, на место происшествия были направлены 18 спасателей и 5 единиц техники.
Сообщение о возгорании поступило в 6:32 утра. Пожар был ликвидирован к 9:58. В результате пожара повреждены дом и хозяйственная постройка, общая площадь повреждений составила 350 квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются в ходе расследования.