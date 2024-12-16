Краевая инспекция труда расследует несчастный случай на пермском танкере

В Керченском проливе во время шторма 15 декабря получил повреждения танкер «Волгонефть 212». Судно принадлежит пермской компании «Кама Шиппинг». Она осуществляет деятельность в сфере внутреннего водного грузового транспорта.
На пермском танкере находились 13 членов экипажа, экстренные службы провели их эвакуацию. Спасенный экипаж направили в медицинское учреждение для оказания помощи и установления тяжести вреда здоровью.
В краевой госинспекции труда сообщили, что капитан судна находится в тяжелом состоянии, погиб моторист.
«В настоящее время инспекцией осуществляется взаимодействие с МЧС, органами по труду республики Крым и судовладельцем, работодателем направлено извещение о несчастном случае. В ближайшее время будет сформирована комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая в целях проведения правового анализа соблюдения работодателем требований охраны труда», — отметил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.
В трудовой инспекции пояснили, при установлении нарушений требований трудового законодательства примут меры административного характера, материалы расследования несчастного случая направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа следственный комитет России одно из уголовных дел переквалифицировал на более тяжкий состав — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Нефтеналивной танкер класса «река-море» «Волгонефть» спустили на воду в 1969 году в Ленинграде. Его грузоподъемность составляет 4800−5000 тонн, предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.
Трое жителей Пермского края пострадали во время крушения танкера в Керчи. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.