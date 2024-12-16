Краевая инспекция труда расследует несчастный случай на пермском танкере

«В настоящее время инспекцией осуществляется взаимодействие с МЧС, органами по труду республики Крым и судовладельцем, работодателем направлено извещение о несчастном случае. В ближайшее время будет сформирована комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая в целях проведения правового анализа соблюдения работодателем требований охраны труда», — отметил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.