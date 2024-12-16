В Омске дворник обвиняется в убийстве прохожего

25 сентября 2022 года обвиняемый, работавший дворником, в ходе ссоры с незнакомцем нанес ему смертельное ножевое ранение в живот. От полученной травмы потерпевший скончался. Как рассказали в прокуратуре Омской области, мужчина вину не признал.