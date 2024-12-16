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В Омске дворник обвиняется в убийстве прохожего

45-летний мужчина напал на незнакомца из-за вспыхнувшего конфликта.

Источник: Комсомольская правда

25 сентября 2022 года обвиняемый, работавший дворником, в ходе ссоры с незнакомцем нанес ему смертельное ножевое ранение в живот. От полученной травмы потерпевший скончался. Как рассказали в прокуратуре Омской области, мужчина вину не признал.

Несмотря на найденное у обвиняемого орудие преступления, он утверждал, что кровь убитого оказалась на его штанах случайно.

Однако представленные государственным обвинением доказательства убедили присяжных в виновности дворника. Санкция статьи, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.