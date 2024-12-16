В Екатеринбурге сломанный трамвай задержал движение пяти маршрутов

В Екатеринбурге утром 16 декабря на трамвайных путях в микрорайоне Втузгородка произошла авария, из-за которой было задержано движение пяти маршрутов. Инцидент произошел на рельсах по направлению от ЖБИ в сторону центра города в 6:59.