В Екатеринбурге сломанный трамвай задержал движение пяти маршрутов

В Екатеринбурге утром 16 декабря на трамвайных путях в микрорайоне Втузгородка произошла авария, из-за которой было задержано движение пяти маршрутов. Инцидент произошел на рельсах по направлению от ЖБИ в сторону центра города в 6:59.
— Трамвай следовал на станцию «40 лет ВЛКСМ». На перекрестке улиц Малышева — Коминтерна задержал движение. Причина: не включается управление. Вызвана аварийная бригада, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.
На момент 7:54 движение удалось восстановить. Задержка движения маршрутов № 8, № 12, № 13, № 15 и № 23 составила 55 минут.
Напомним, тем же утром авария случилась на перекрестке улиц Малышева и Бажова. Иномарка врезалась в кофейный ларек, расположенный по адресу улица Бажова, 130б. Сообщается, что в ДТП никто не пострадал.