В Уфе 19-летний пьяный водитель «опрокинул» иномарку

«Установлено, что водитель авто в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 0,809 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Данный гражданин был привлечен к административной ответственности по статье “управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения без прав”, — проинформировали в ведомстве.