В Уфе 19-летний пьяный водитель «опрокинул» иномарку

Как сообщили в пресс-службе ГАИ города, он ехал за рулем «Фольксваген Поло» по улице Генерала Рыленко в сторону улицы Пугачева, где допустил наезд на металлическое ограждение, с последующим опрокидыванием автомобиля.
В ДТП водитель иномарки с различными травмами был доставлен в больницу. Медики оказали ему помощь и отпустили.
«Установлено, что водитель авто в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 0,809 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Данный гражданин был привлечен к административной ответственности по статье “управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения без прав”, — проинформировали в ведомстве.
Машину поместили на специализированную стоянку.