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В Уфе 19-летний пьяный водитель «опрокинул» иномарку

19-летний пьяный водитель опрокинулся на иномарке ночью 15 декабря в Уфе.

Источник: ГАИ Уфы

Как сообщили в пресс-службе ГАИ города, он ехал за рулем «Фольксваген Поло» по улице Генерала Рыленко в сторону улицы Пугачева, где допустил наезд на металлическое ограждение, с последующим опрокидыванием автомобиля.

В ДТП водитель иномарки с различными травмами был доставлен в больницу. Медики оказали ему помощь и отпустили.

«Установлено, что водитель авто в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 0,809 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Данный гражданин был привлечен к административной ответственности по статье “управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения без прав”, — проинформировали в ведомстве.

Машину поместили на специализированную стоянку.