В Ростовской области за неделю на пожарах погибли 12 человек

«Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 67 пожаров, спасены 14 человек, погибли 12 человек», — пишет источник.
Спасатели также 16 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП. Ими были спасены девять человек.
В МЧС также напомнили, что в регионе ожидается гололед, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с сильным ветром до 25 м/с.
Ранее сообщалось, что на Дону количество пожаров из-за неосторожности при курении возросло более чем в два раза.