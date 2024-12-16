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В Ростовской области за неделю на пожарах погибли 12 человек

Ростовская область, 16 декабря 2024. DON24.RU. В Ростовской области за минувшую неделю на пожарах погибли 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: Don24.ru

«Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 67 пожаров, спасены 14 человек, погибли 12 человек», — пишет источник.

Спасатели также 16 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП. Ими были спасены девять человек.

В МЧС также напомнили, что в регионе ожидается гололед, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с сильным ветром до 25 м/с.

Ранее сообщалось, что на Дону количество пожаров из-за неосторожности при курении возросло более чем в два раза.

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