В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд

ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).
«Сегодня в 00:09 местного времени на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 352 сообщением Советская Гавань — Владивосток. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались. Повреждения получил локомотив.
«Движение поездов на участке временно приостановлено. В вагонах пассажирского поезда поддерживается необходимая температура. При необходимости пассажирам будет предоставлено горячее питание. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлен восстановительный поезд. Ожидается задержка пассажирских поездов № 351 Советская Гавань — Владивосток и № 352 Владивосток — Советская Гавань более 2,5 часов», — сообщается ДВЖД.
Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с начальником ДВЖД Евгением Вейде.