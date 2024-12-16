В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд

«Сегодня в 00:09 местного времени на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 352 сообщением Советская Гавань — Владивосток. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.