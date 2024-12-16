Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд

В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).

«Сегодня в 00:09 местного времени на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 352 сообщением Советская Гавань — Владивосток. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались. Повреждения получил локомотив.

«Движение поездов на участке временно приостановлено. В вагонах пассажирского поезда поддерживается необходимая температура. При необходимости пассажирам будет предоставлено горячее питание. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлен восстановительный поезд. Ожидается задержка пассажирских поездов № 351 Советская Гавань — Владивосток и № 352 Владивосток — Советская Гавань более 2,5 часов», — сообщается ДВЖД.

Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с начальником ДВЖД Евгением Вейде.