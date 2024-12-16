В Самаре три человека погибли в пожаре на улице Перовской 16 декабря

Страшный пожар произошел в частном доме на улице Перовской в Железнодорожном районе Самары ночью 16 декабря. Сообщение о нем поступило в 03.05. Примерно через полчаса его локализовали, а в 03.52 — потушили. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.