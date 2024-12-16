Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре три человека погибли в пожаре на улице Перовской 16 декабря

Смертельный пожар произошел в Железнодорожном районе Самары.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Страшный пожар произошел в частном доме на улице Перовской в Железнодорожном районе Самары ночью 16 декабря. Сообщение о нем поступило в 03.05. Примерно через полчаса его локализовали, а в 03.52 — потушили. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

— В результате пожара погибли три человека, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по Самарской области и уточнила, что детей среди погибших нет.

С пожаром боролись 53 человека при содействии 19 единиц техники. По предварительной информации, огонь разгорелся из-за того, что в доме перекалилась печь.

пожары