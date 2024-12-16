Руководство МУП подозревают в хищении миллионов под Новосибирском

Искитимская межрайонной прокуратура Новосибирской области контролирует ход расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, совершённом в отношении МУП «РКЦ р. п. Линёво», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По версии следствия, руководители предприятия, используя служебное положение, похитили не менее 116 миллионов рублей, поступивших от населения и юридических лиц в качестве платы за коммунальные услуги (отопление и горячее водоснабжение).