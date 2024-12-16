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Руководство МУП подозревают в хищении миллионов под Новосибирском

Неустановленные лица искусственно создали кредиторскую задолженность.

Источник: Om1 Новосибирск

Искитимская межрайонной прокуратура Новосибирской области контролирует ход расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, совершённом в отношении МУП «РКЦ р. п. Линёво», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, руководители предприятия, используя служебное положение, похитили не менее 116 миллионов рублей, поступивших от населения и юридических лиц в качестве платы за коммунальные услуги (отопление и горячее водоснабжение).

МУП «РКЦ р. п. Линёво» является единой теплоснабжающей организацией в посёлке Линёво и заключало договоры на поставку тепловой энергии с ООО «СибТЭК». Следствие выяснило, что неустановленные лица искусственно создали кредиторскую задолженность, в результате чего средства, принадлежащие ООО «СибТЭК», были похищены.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Искитимская межрайонная прокуратура держит на контроле ход расследования.