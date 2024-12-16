Уфимский врач перечислила признаки хронической усталости

Стало известно, как распознать хроническую усталость — состояние, при котором человек не чувствует прилив сил даже после отдыха. По словам главного внештатного специалиста-эндокринолога Минздрава Башкирии Алии Насыртдиновой, точный диагноз может поставить лишь специалист, однако есть симптомы, на которые стоит обратить внимание.