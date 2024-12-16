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Уфимский врач перечислила признаки хронической усталости

Врач из Уфы Насыртдинова назвала основные симптомы хронической усталости.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как распознать хроническую усталость — состояние, при котором человек не чувствует прилив сил даже после отдыха. По словам главного внештатного специалиста-эндокринолога Минздрава Башкирии Алии Насыртдиновой, точный диагноз может поставить лишь специалист, однако есть симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Так, например, главным признаком хронической усталости является ее постоянство. Если человек чувствует ее даже после продолжительного сна, то это повод насторожиться.

Также на синдром могут указывать проблемы со сном, повышенная чувствительность и физическая и умственная слабость Еще одним признаком хронической усталости являются частые болезни.

— Иногда хроническая усталость может быть связана с эндокринными нарушениями, — рассказала Алия Насыртдинова в беседе с UfaTime.ru.

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