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В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 60 пожаров

В Ростовской области спасатели потушили 67 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за прошедшую неделю произошло больше 60 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

— Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 67 пожаров, спасено 14 человек, погибло 12 человек, — прокомментировали в ведомстве.

Также спасатели выезжали на места проведения аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации дорожно-транспортных происшествий 16 раз. В восьми случаях оказана помощь, спасено 9 человек.

По данным регионального ведомства, на водных объектах происшествий не зарегистрировано.