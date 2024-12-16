В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 60 пожаров

В Ростовской области за прошедшую неделю произошло больше 60 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.
— Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 67 пожаров, спасено 14 человек, погибло 12 человек, — прокомментировали в ведомстве.
Также спасатели выезжали на места проведения аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации дорожно-транспортных происшествий 16 раз. В восьми случаях оказана помощь, спасено 9 человек.
По данным регионального ведомства, на водных объектах происшествий не зарегистрировано.