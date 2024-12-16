«Керченская ловушка». Какие ЧП были в проливе между Азовом и Чёрным морем

Убийственный шторм.
Пока самым массовым про количеству пострадавших судов остаётся тот, что начался 11 ноября 2007 года. Тогда в Керченском проливе скорость ветра доходила до 32 метров в секунду, а волнение — до семи баллов. Всего за один день тогда потерпели крушение сразу четыре судна.
Первым сдался бушующему морю… танкер «Волгонефть-139» (построен в 1978 году, порт приписки Астрахань). Судно перевозило около 4 тысяч тонн мазута, численность экипажа составляла 13 человек. Рано утром, когда оно разломилось пополам, находилось на рейдовой стоянке. Нос судна остался на месте, где был брошен якорь, а корма вместе с экипажем ушла в дрейф по проливу и добралась до косы Тузла. 1,3 тысячи тонн мазута оказалось в море. Все моряки были успешно эвакуированы.
Около 10:30 море добило сухогруз «Вольногорск», который шёл с 2,6 тысячами тонн серы. К счастью, экипажу из восьми человек удалось спастись, на резиновом плоте они добрались до косы Тузла, откуда их вывезли спасатели.
«Вольногорск» стал причиной гибели другого сухогруза: «Ковель», который также вёз серу, получил пробоину, когда наткнулся на тонущее судно. Примерно в 19 часов он полностью скрылся под волнами. Экипаж спасли.
Куда больше не повезло третьему сухогрузу — «Нахичевани», тоже с грузом серы. Катастрофа произошла уже в темноте, и спасти удалось только трёх человек из одиннадцати. Тела четырёх моряков море отдало спустя несколько дней, четверо так и остались «пропавшими без вести».
Но четыре погибших судна — это далеко не весь перечень пострадавших.
В тот день в Керченском проливе оказался ещё один танкер — «Волгонефть-123». Он тоже пострадал от шторма, но уцелел, отделавшись трещиной в корпусе. Утечки нефтепродуктов с него, к счастью, не было. Возле упоминавшейся уже косы Тузла сели на мель баржа и морской плавучий кран.
Кстати.
Тот шторм натворил дел не только в Керченском проливе. Недалеко от райцентра Черноморское, что на северо-западе Крыма, оказался на мели буксир. «Сел» он в двух десятках метрах от берега.
В Севастополе затонул сухогруз «Хаш-Измаил», который направлялся из Мариуполя в Тарту. В порт города-героя он зашёл, чтобы переждать шторм. Спасти удалось только двоих из 17 членов экипажа.
В районе бухты Капсель, что в окрестностях Судака, на мель село украинское судно «Вера Волошина» с грузом сельхозтехники, которую везло из Румынии в Новороссийск. Все члены экипажа были благополучно эвакуированы.
Побережье и нефть.
Всего во время шторма
Крымский эколог, ныне почётный президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, тогда настаивал на том, чтобы власти Крыма как можно быстрее занялись очисткой побережья. Многие крымчане были готовы трудиться бесплатно, в качестве волонтёров. Повод для тревоги был. Площадь разлива составила примерно сотню квадратных километров.
Что-то сразу после катастрофы удалось собрать. 12 и 13 ноября на обеих сторонах Керченского пролива и Темрюкского района Краснодарского края было собрано 870 т нефтепродуктов.
Остальной мазут действительно вначале опустился на дно. А в феврале 2008-го эти залежи расшевелил очередной шторм.
И море стало всё это «отдавать». В результате до десятка километров побережья в Ленинском районе было загрязнено. Гибли птицы — чайки и бакланы, на побережье оказались целые полосы из мёртвых медуз, покрытых радужной плёнкой. Операция по сбору нефтепродуктов шла весной и в начале лета. До наступления активного курортного сезона тогда также удалось собрать более 160 нефти — её откачивали из ёмкостей расколовшегося пополам и затонувшего танкера.