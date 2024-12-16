«Керченская ловушка». Какие ЧП были в проливе между Азовом и Чёрным морем

Всего во время шторма 11—12 ноября 2007 года в Керченском проливе и у берегов Крыма затонули или сели на мель 12 судов — если считать с морским краном. Следующий год тоже начался с трагедии: 3 января в Керченском проливе затонуло болгарское судно «Ванесса». Оно следовало из тогда ещё украинского Бердянска с грузом металлолома. Волны повредили фальшборт, а затем сорвали его. Последними видели членов экипажа двух проходивших рядом судов. Позже они сообщили: видели, что сухогруз тонет, но не смогли подойти к нему из-за сильного шторма. Из 11 членов экипажа спасти удалось одного. Тела ещё троих только в марте нашли на берегу Азова. Остальных море не отдало. У тех трагедий были и экологические последствия. Нефтепродукты попадали в воду не только с танкера: каждое из затонувших судов имело свой запас топлива…