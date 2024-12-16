В Уфе во встречном ДТП пострадала 16-летняя пассажирка мотоцикла.

Во встречном массовом ДТП в Уфе пострадала девочка-подросток. Как сообщили в пресс-службе ГАИ города, вечером 15 декабря 32-летний водитель за рулем «Дэу Джентра» ехал по проспекту Октября. При совершении разворота он допустил столкновение со встречным мотоциклом «Кайя» под управлением 17-летнего подростка. От удара мотоцикл отбросило на припаркованную «Ладу Гранту».