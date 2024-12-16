В ДТП на трассе Волгоград — Астрахань пострадали 4 взрослых и 2 детей

От удара легковые машины просто смяло.
В воскресенье, 15 декабря, около 18.16 автомобиль «Лада Гранта» ехал по участку трассы Волгоград — Астрахань в Наримановском районе. За рулем находился мужчина 1990 года рождения, сообщили УМВД по Астраханской области.
Он пошел на обгон, не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль ВАЗ-2109, который ехал во встречном направлении под управлением водителя 1982 года рождения.
В аварии пострадали водитель «Гранты» и его пассажирка 1989 года рождения. Травмы получили водитель ВАЗ-2109, женщина 1986 года рождения и 2 несовершеннолетних — мальчики 2007-го и 2010 года рождения. Всех их доставили в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.
В прокуратуре Наримановского района проконтролируют ход административного расследования по факту ДТП.