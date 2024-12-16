В ДТП на трассе Волгоград — Астрахань пострадали 4 взрослых и 2 детей

В аварии пострадали водитель «Гранты» и его пассажирка 1989 года рождения. Травмы получили водитель ВАЗ-2109, женщина 1986 года рождения и 2 несовершеннолетних — мальчики 2007-го и 2010 года рождения. Всех их доставили в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.