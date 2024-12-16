В Ростовской области водитель, скрываясь от правоохранителей, попал в ДТП

По предварительной информации ведомства, 29-летний водитель автомобиля «Опель Астра», не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Скрываясь от правоохранителей, он направлялся в сторону Зверево. В какой-то момент он потерял управление и на всей скорости врезался в рекламную опору.