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В Ростовской области водитель, скрываясь от правоохранителей, попал в ДТП

На трассе под Ростовом в аварии пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в автомобильной аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Авария произошла 15 декабря около 3:15 часов утра на трассе «Зверево — Гуково».

По предварительной информации ведомства, 29-летний водитель автомобиля «Опель Астра», не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Скрываясь от правоохранителей, он направлялся в сторону Зверево. В какой-то момент он потерял управление и на всей скорости врезался в рекламную опору.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Опель Астра» и его 32-летний пассажир с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.