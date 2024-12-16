В Ростовской области водитель, скрываясь от правоохранителей, попал в ДТП

В Ростовской области в автомобильной аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Авария произошла 15 декабря около 3:15 часов утра на трассе «Зверево — Гуково».
По предварительной информации ведомства, 29-летний водитель автомобиля «Опель Астра», не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Скрываясь от правоохранителей, он направлялся в сторону Зверево. В какой-то момент он потерял управление и на всей скорости врезался в рекламную опору.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Опель Астра» и его 32-летний пассажир с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.