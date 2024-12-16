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В Уфе 19-летний пьяный водитель въехал в ограждение и опрокинул машину

В Уфе пьяный водитель врезался в ограждение и опрокинул автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

На улице Генерала Рыленко в Уфе произошла серьезная авария, в которой пострадал 19-летний молодой человек.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель «Фольксваген Поло» сегодня в два часа ночи врезался в бетонное ограждение, из-за чего автомобиль опрокинулся на крышу. С травмами пострадавшего парня доставили в больницу, а затем, после оказанной помощи, отпустили домой.

В ведомстве добавили, что в момент ДТП молодой человек был в нетрезвом состоянии. Уфимца привлекли к административной ответственности, а автомобиль поместили на спецстоянку.

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