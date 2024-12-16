В Уфе 19-летний пьяный водитель въехал в ограждение и опрокинул машину

На улице Генерала Рыленко в Уфе произошла серьезная авария, в которой пострадал 19-летний молодой человек.
Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель «Фольксваген Поло» сегодня в два часа ночи врезался в бетонное ограждение, из-за чего автомобиль опрокинулся на крышу. С травмами пострадавшего парня доставили в больницу, а затем, после оказанной помощи, отпустили домой.
В ведомстве добавили, что в момент ДТП молодой человек был в нетрезвом состоянии. Уфимца привлекли к административной ответственности, а автомобиль поместили на спецстоянку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.