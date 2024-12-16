В Уфе 19-летний пьяный водитель въехал в ограждение и опрокинул машину

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель «Фольксваген Поло» сегодня в два часа ночи врезался в бетонное ограждение, из-за чего автомобиль опрокинулся на крышу. С травмами пострадавшего парня доставили в больницу, а затем, после оказанной помощи, отпустили домой.